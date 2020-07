Voetbal Vandaag | ManUnited moet tegen West Ham ook aan doelsaldo denken

Wedstrijd van de dag

Premier League • Manchester United - West Ham United De kampioen is bekend, de degradanten ook, maar in de strijd om de Champions League-tickets is het in Engeland nog megaspannend. Liverpool en Manchester City zijn zeker, maar voor de resterende twee plekken in het miljardenbal komen nog drie clubs in aanmerking: Chelsea, Leicester City en Manchester United.

Chelsea kan zich vanavond al plaatsen bij een zege op Anfield tegen Liverpool. Lukt dat niet, dan heeft Chelsea zondag op de slotdag van de Premier League nog een kans in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers. Maakt Chelsea geen dubbele misstap, dan strijden de Red Devils en de Foxes om het laatste startbewijs. En laten die clubs elkaar zondagmiddag (17.00 uur) in de laatste speelronde treffen.



Leicester City komt alleen dan nog in actie en hoopt vanavond dat West Ham United op Old Trafford zijn sportieve plicht doet. Beide clubs hebben nu 62 punten, met de kanttekening dat ManUnited het treffen met West Ham nog tegoed heeft. De opdracht voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer is dan ook simpel: winnen van West Ham, én met ruime cijfers. Leicester City en Manchester United hebben op dit moment exact hetzelfde doelsaldo (+28), zodat veel goals voor United vanavond betekent dat zondagavond in het King Power Stadium mogelijk een kleine nederlaag volstaat. In Engeland is het doelsaldo doorslaggevend als clubs in punten gelijk eindigen.