Voetbal Vandaag: Liverpool kan in Merseyside-derby stap zetten naar landstitel

Duel van de dag

Premier League

20.00 uur: Everton - Liverpool

Alle ogen zijn vandaag gericht op Everton en Liverpool, die vanavond op een leeg Goodison Park de 236ste editie van de Merseyside-derby. Sinds de eerste editie in 1894 kwamen er altijd minimaal 30.000 toeschouwers op de stadsderby van Liverpool af, maar vanavond zullen de poorten van Goodison Park gesloten blijven. Liverpool zal gebrand zijn om na de lange periode zonder voetbal direct goed te starten, want bij winst in de derby kunnen The Reds komende woensdag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland worden.



Voor Everton rust op de derby tegen Liverpool al geruime tijd een enorme vloek. De laatste ‘blauwe’ zege op Anfield was op 27 september 1999. In het nieuwe millennium won Everton slechts drie van de laatste 45 derby's, in 2006, 2009 en 2010, steeds op het eigen Goodison Park. Eerder dit seizoen won Liverpool al twee keer van Liverpool op Anfield: 0- 4 december een klinkende 5-2 zege in de Premier League en een maand later een 1-0 zege in de FA Cup, maar Jürgen Klopp stuurde die avond een team met vrijwel alleen maar tieners het veld op. ‘Local lad’ Curtis Jones (destijds 18 jaar) maakte de winnende goal.