Voetbal Vandaag | Erop of eronder voor Barcelona op bezoek bij Villarreal

Wedstrijd van de dag

Villarreal - FC Barcelona

Het is buigen of barsten voor FC Barcelona. Met nog vijf wedstrijden te gaan is het gat met koploper Real Madrid inmiddels 4 punten. Als Barcelona om 22.00 uur aan de wedstrijd begint kan de achterstand zelfs al 7 punten zijn, want Real Madrid gaat om 14.00 uur op bezoek bij Athletic Bilbao. Barcelona, waar het hommeles is, heeft maar één optie: winnen. In Villarreal vinden ze geen gemakkelijke tegenstander, want de nummer vijf van La Liga won vijf van de zes wedstrijden na de coronastop. Champions League lonkt zelfs voor El Submarino Amarillo, want Sevilla staat slechts drie punten voor ze. Barcelona is dus gewaarschuwd en mag simpelweg geen misstap maken.



Vorige ontmoeting: Op 24 september 2019, 2-1 voor FC Barcelona

Nederlanders: Frenkie de Jong (geblesseerd, kuitblessure)

TV: Ziggo Sport 14

Aftrap: 22.00 uur