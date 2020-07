Voetbal Vandaag | Bosz op jacht naar eerste prijs, De Ligt speelt derby van Turijn

Wedstrijd van de dag

Bayer Leverkusen - Bayern München

Pakt Peter Bosz zijn eerste prijs als trainer van Bayer Leverkusen? Vanavond (20.00 uur) speelt de Nederlandse coach met Bayer Leverkusen de finale van het toernooi om de DFB Pokal tegen Bayern München. In aanloop naar dat duel kreeg Bosz nog wel een tegenvaller te verwerken. De Braziliaanse aanvaller Paulinho liep namelijk op een training een zware knieblessure op.



Als Bosz en Leverkusen de landskampioen van Duitsland kunnen verslaan vanavond is het voor het eerst sinds 1993 dat de Duitse beker naar Leverkusen gaat. Dat was bovendien de enige keer dat Bayer Leverkusen het Duitse bekertoernooi op haar naam schreef. Zet Bosz een historische prestatie neer in het Olympisch Stadion in Berlijn of is het toch gewoon weer Bayern München dat een prijs pakt? Het zou voor Bayern de twintigste DFB Pokal zijn.