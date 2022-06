Voetbal Kort | Vijf keer wisselen vanaf nu de standaard, België ook tegen Polen zonder Lukaku

Kan Van Gerwen in Berlijn eindelijk weer een vinkje zetten? ‘Clayton en Cullen zijn frisser’

Er was eens een tijd dat Michael van Gerwen zich nauwelijks de kaas van het brood liet eten. Van de dertig belangrijke majortoernooien in 2015, 2016 en 2017 won hij er liefst 21! Maar het kan verkeren. In 2021 bleef zijn major-teller op nul staan. Vanavond wil MVG in Berlijn - bij de play-offs van de Premier League - eindelijk weer eens een vinkje kunnen zetten.

12:50