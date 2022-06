Voetbal Kort | Veteraan Bruno Alves (40) zet er een punt achter, Bulgaarse bondscoach stapt op

amateurvoetbal Tussenpaus Giannotta lost keeperspro­bleem RBC op: ‘Op vliegveld in Amerika gelijk naar de trainer geappt’

Bij tweedeklasser RBC zat men met de handen in het haar. De eerste, tweede en voornaamste jeugdkeeper zijn geblesseerd. Met de belangrijke nacompetitie voor promotie voor de deur, was er geen keeper meer. Totdat Mike Giannotta (22) op een Amerikaans vliegveld via zijn vader een Facebook-berichtje geappt kreeg...

5 juni