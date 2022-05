Voetbal Kort | Ten Hag krijgt Ronaldo nog niet te zien, De Bruyne weer de beste in PL

‘Roep deze giftige trend bij NAC een halt toe en keer rap terug naar de oude normen’

Schandalig. Beschamend. Misselijkmakend. Dat is het gedrag van een deel van de NAC-supporters tijdens de verloren nacompetitiewedstrijd in Den Haag. Toiletten worden met het k-woord beklad en vervolgens gesloopt. Dieptepunt is het ‘Kanker Den Haag’-spreekkoor in de tweede helft. En dat uitgerekend in ’s-Gravenhage waar dat vreselijke woord al decennialang het meest gebruikte bijvoeglijk naamwoord is en daardoor diep verankerd zit in de spreektaal.

