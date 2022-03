Voetbal Kort | Rode kaart El Karouani geseponeerd, FC Groningen zet ex-speler Matthijs op non-actief

Opdracht voor Jum­bo-Vis­ma is duidelijk: ‘Moeten de beste renner ter wereld verslaan’

Jumbo-Visma domineerde Parijs-Nice op extreme wijze. Primoz Roglic won, ook dankzij Wout van Aert. Maar ja, de grote Tourconcurrent Tadej Pogacar maakte in Tirreno-Adriatico nóg meer indruk. ,,We moeten de beste renner ter wereld verslaan. Dat wisten we al.’’

11:24