Voetbal Kort | Onduidelijkheid over Zlatan Ibrahimovic, weer feest voor Lieke Martens

Keuken Kampioen Divisie FC Eindhoven haalt uit in voorlopige laatste duel met publiek, ADO krijgt geen uitstel

In de voorlopig laatste wedstrijd in het betaalde voetbal mét publiek trakteerde FC Eindhoven de eigen aanhang op een ruime zege op FC Dodrecht: 5-1. Door die overwinning klom de verrassend presterende ploeg van trainer Rob Penders naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

18:45