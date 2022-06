Voetbal Kort | Niels Fleuren stopt na 547 duels en 2 goals, lange pauze ambtenaren Costa Rica

Aryna Sabalenka treft Aleksandro­va in finale tennistoer­nooi Rosmalen: ‘Geweldig’

De finale van het vrouwentoernooi op het Libéma Open in Rosmalen gaat tussen Aryna Sabalenka en Ekaterina Aleksandrova. De als eerste geplaatste Sabalenka versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers in twee sets: 7-6 (6) 6-0. Aleksandrova had daarvoor op het gras van het Autotron al afgerekend met haar landgenote Veronika Koedermetova: 6-3 6-1.

14:33