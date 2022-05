Voetbal Kort | Napoli verzekert zich bij afscheid Insigne van derde plek, Bergwijn met fraaie goal in de prijzen

Van Gerwen strandt in kwartfina­les in Praag, Van der Voort tegen thuisfavo­riet

Michael van Gerwen is gestrand in de kwartfinales van de Czech Darts Open. In Praag was de Engelsman Luke Humpries met 6-4 te sterk voor Mighty Mike. Vincent van der Voort is de laatst overgebleven Nederlander in het Euro Tour toernooi.

19:54