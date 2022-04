Voetbal Kort | Myron Boadu trefzeker, trainer Peter Bosz wint met Lyon, Donny van de Beek mist derby

Seolto-sterkhou­der Van der Wal heeft vaak last van blessures, ook nu weer: ‘Dit is om gek van te worden’

Seolto begint vandaag bij Krabbendijke aan een serie wedstrijden waarin alles draait om lijfsbehoud. Juist in die cruciale duels staat sterkhouder Thomas van der Wal met een kuitblessure aan de kant. Van der Wal (30) baalt van die kwetsuur, zaterdag opgelopen in het met 0-1 gewonnen duel bij Kapelle waarin hij matchwinnaar werd. ,,Dit is om gek van te worden. We scoren toch al zo moeilijk.”

