Voetbal Kort | Mbappé weer de beste van Frankrijk, nieuwe bondscoach voor Nigeria

zondag 4C RFC bekroont sterk seizoen met kampioen­schap: ‘Dit is een mooi feestje voor de gehele zondagafde­ling’

RFC uit Raamsdonksveer is kampioen geworden in de vierde klasse C. De enige overgebleven concurrent Terheijden stond elf punten achter en moest van RFC winnen om in de race te blijven. Door met 2-2 gelijk te spelen tegen Terheijden is de titel een feit.

15 mei