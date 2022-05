Voetbal Kort | Maradona-vliegtuig voor WK, Ten Hag oefent tegen Atlético Madrid

Van de Zandschulp na opgave Fognini door in Parijs, Nadal volgende horde

Botic van de Zandschulp staat voor het eerst in de derde ronde van Roland Garros. De 26-jarige Nederlander sloeg zich in drie sets voorbij de taaie Fabio Fognini, die vanaf de tweede set niet meer vrijuit kon bewegen en bij 6-4, 7-6 (2), 3-2 besloot op te geven. In de derde ronde wacht hoogstwaarschijnlijk Rafael Nadal, mits de dertienvoudig kampioen vanavond weet te winnen.

25 mei