Voetbal kort | Mainz mist tweede competitieduel op rij door corona

Voetbalpod­cast | ‘Pro­ject-Mes­si is mislukt bij Paris Saint-Ger­main’

Vier Nederlandse clubs komen vanavond in actie in de Conference League. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de duels met Mikos Gouka, die zelf met Feyenoord is afgereisd naar Servië. Daarnaast bespreken ze wedstrijd Real Madrid - Paris-Saint-Germain en de Quincy Promes-tapes.

7:12