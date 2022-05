Voetbal Kort | Liverpool ondanks verloren finale toch gehuldigd, Martens wint de ‘dubbel’

Lorena Wiebes wint ook tweede rit in RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe in de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse wielrenster, die fietst voor Team DSM, was na een rit over 141 kilometer van Chelmsford naar Epping de snelste in de sprint.

28 mei