Voetbal Kort | José Mourinho veegt vloer aan met collega, Hakim Ziyech trefzeker in FA Cup

Geen ernstige kwetsuur PSV’er Cody Gakpo, maar duels met Oranje uiterst twijfelach­tig

Cody Gakpo heeft na de zware charge op hem tijdens het duel met FC Kopenhagen geen zware blessure opgelopen. Wel is het zeer twijfelachtig of de aanvaller voor de komende wedstrijden van Oranje beschikbaar is. De thuiswedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard komt te vroeg, aldus een woordvoerster van de club.

19 maart