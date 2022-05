Voetbal Kort | Jarige Bonucci bezorgt Juventus met twee doelpunten thuiszege

Standdaar­bui­ten blijft als koers ouderwets overeind: ‘Wij zijn gedreven mensen’

In Standdaarbuiten waren ze er vorige zomer als de kippen bij toen er weer gekoerst mocht worden. De wielersport zit diep verankerd in de dorpscultuur. En dus is er dit weekeinde weer gewoon een ouderwetse 73ste editie op de eerste zondag in mei.

30 april