Voetbal Kort | FC Groningen zet ex-speler Matthijs op non-actief, Miedema blijft op titelkoers met Arsenal

Video Botic van de Zandschulp stunt bij Indian Wells met zege op nummer 9 van de wereld

Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi van Indian Wells de jonge Canadees Felix Auger Aliassime verslagen. Hij was in de tweede ronde met 7-6 (4), 6-7 (4) 6-3 te sterk voor de winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

9:05