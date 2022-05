Voetbal Kort | FA en Everton onderzoeken gooien vuurpijl door Richarlison, Fortuna behoudt Mats Seuntjens

Zondag 4C Jarige Roland van Hooff (46) trefzeker voor DIOZ, strijd om derde periodeti­tel ‘spannender dan ooit’

In de strijd om de derde periode is nog van alles mogelijk. Maar liefst zes teams hebben zes punten uit drie wedstrijden. Alleen RFC en Terheijden, die beide al een periodetitel op zak hebben doen het beter. Noordhoek, DIA, PCP, WDS'19, Right-oh, en DIOZ zijn de eerste gegadigden voor deze prijs. Op zijn verjaardag was het Roland van Hooff die zijn team DIOZ naar de overwinning op Dussense Boys leidde.

