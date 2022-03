Voetbal Kort | El Clásico mogelijk in gevaar voor opnieuw uitblinkende Benzema, rode kaart El Karouani geseponeerd

RBC zwaar gestraft voor aandeel in vechtpar­tij, ook TSC krijgt punt in mindering

RBC is zwaar gestraft voor de knokpartij die in december ontstond na de competitiewedstrijd tegen TSC. De Roosendaalse club krijgt vijf punten in mindering en wordt voorwaardelijk uit de competitie genomen. Ook de Oosterhoutse tweedeklasser krijgt één punt aftrek.

