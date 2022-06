Voetbal Kort | Collega's verkiezen Nkunku boven Lewandowski als Speler van het Jaar, nieuwe coach MVV

KNVB tikt directeur amateur­voet­bal op de vingers: 'Nieuwe spelregels? Totaal niet aan de orde’

Er is geen sprake van dat de KNVB gaat experimenteren met nieuwe spelregels in de eerste divisie. Dit zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de bond, in een reactie aan het ANP. ,,Het is jammer dat het beeld is ontstaan dat de KNVB zomaar iets bedenkt. Wij doen nooit iets zonder overleg met de clubs.”

