Voetbal Kort | Boris Johnson: ‘Britse fans hadden beter moeten worden opgevangen’

Zondag 3B West II Kampioen­schap is binnen voor ‘voetbal­min­nend’ Gastel: ‘Suppor­ters­bus reed zelfs op en neer’

Na 19 jaar afwezigheid keert Gastel terug in de tweede klasse. Gedurende het seizoen werd duidelijk dat Virtus de grootste concurrent was in de kampioensstrijd. Nadat ze elkaar het hele jaar weinig toegaven, zette Gastel de kroon op het werk door Virtus met 3-4 te verslaan en de titel veilig te stellen.

29 mei