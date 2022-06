Voetbal Kort | Bondscoach Bulgarije heeft ‘geen recht om aan te blijven’, Zweedse arbitrage voor Oranje

Robert Lewandow­ski verrast Iga Swiatek met bezoek aan finale Roland Garros

De verbazing was groot bij de Poolse tennisster Iga Swiatek toen ze na de gewonnen finale van Roland Garros haar landgenoot Robert Lewandowski op de tribune van het Court Philippe-Chatrier zag staan. De Poolse topvoetballer was naar Parijs gekomen om zijn jonge landgenote aan te moedigen in de finale tegen de Amerikaanse Cori Gauff.

5 juni