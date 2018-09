Vluchten gecanceld: Veel teleurgestelde PSV-fans missen duel met Barcelona

Oud-NAC'er Marijnis­sen gelukkig bij Rood-Wit na zware periode: 'Woord ‘depressie’ weiger ik te noemen'

13:14 Lood in de schoenen. Kloppend hart in de keel. Het was slechts een telefoontje, maar daarin zat zoveel lading. Een beslissing voor de toekomst, voor zichzelf. Eén keer even niet kiezen voor drie punten.