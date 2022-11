Vlijmscherpe Michael van Gerwen maakt perfecte Nederlandse dag compleet op Grand Slam of Darts

5 uit 5Alle vijf de Nederlandse deelnemers hebben hun eerste partij van de Grand Slam of Darts gewonnen. Na Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena sleepte ook Michael van Gerwen in stijl zijn eerste overwinning binnen op de major. Mighty Mike gooide een gemiddelde van 101,58, was ruim 83 procent op zijn dubbels en zette Nathan Rafferty met duidelijke cijfers op zij: 5-2.

Van Gerwen won de Grand Slam al drie keer, maar zijn laatste eindzege in Wolverhampton dateert alweer van 2017. ,,Het is een mooi en lastig toernooi, en ik heb er veel zin in", zei de Nederlandse nummer 3 van de wereld vooraf bij Viaplay. ,,De poulewedstrijden zijn soms moeilijk, want je moet er gelijk staan. Ik ben meer van de knock-outwedstrijden: winnen of verliezen en meteen naar huis. Maar ik heb hier ook geen hekel aan. Ik ga meestal ook wel door.” De tegenstander kwam uit Noord-Ierland en luisterde naar de naam Nathan Rafferty. Of hij die goed kent? ,,Nee. Ik heb hem weinig zien spelen, ik weet dat hij het af en toe leuk doet. Ik wil gelijk de toon zetten en zo min mogelijk fouten maken.”

Bij de les zijn dus. En dat was Van Gerwen. Nadat de eerste twee legs met de darts meegingen, sloeg de Brabander vervolgens al gauw toe. Mighty Mike legde een beduidend hoger niveau aan de dag dan Rafferty en consolideerde de break. Vanaf een 3-1 voorsprong kon Van Gerwen de eerste overwinning van het toernooi op cruise control binnenhalen. De eerste matchdart op tops was meteen raak en zo eindigde de partij in 5-2.

Na afloop sprak Van Gerwen van een comfortabele overwinning, maar gaf hij ook zijn tegenstander credits. ,,Hij komt beter voor de dag dan dat ik verwachtte, dat mag ook wel gezegd worden. Maar ik had het naar mijn zin op het podium. Ik was lekker aan het spelen en ik voelde me goed. Er zaten nog wel wat schoonheidsfoutjes in, maar ik win de wedstrijd uiteindelijk redelijk eenvoudig. Dat geeft voldoening en vertrouwen richting morgen”, sloot Van Gerwen zijn analyse af. Dan is Luke Woodhouse de tegenstander, hij won de andere partij in groep G met 5-4 van Ross Smith.

Wattimena

Eerder op de avond had Jermaine Wattimena knap afgerekend met Damon Heta, het werd 5-2. De eerste twee legs gingen naar Machine Gun, waarna zijn Australische opponent opzij wist te komen. Daarna vond Wattimena het gaspedaal echter weer. Hij won de volgende drie legs en zorgde daarmee toch wel voor een verrassing in groep E, want World Cup-winnaar Heta staat beduidend hoger op de Order of Merit (18 om 38). In Wattimena's poule zitten verder ook de Amerikaan Leonard Gates en outsider Jonny Clayton uit Wales.

Van Barneveld

In de middagsessie won ook Raymond van Barneveld zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts. De eindwinnaar van 2012 miste handenvol pijlen op de dubbels, maar dat deed tegenstander Dave Chisnall ook. Chizzy, de nummer 14 van de wereldranglijst, wist aanvankelijk wel te profiteren van een aantal Haagse missers en pakte zo een 2-0 voorsprong. Daarna was het de Engelsman die faalde bij het finishen. Zo kwam Barney terug tot 2-2.

In de zevende leg plaatse Van Barneveld een break waardoor de Nederlander voor de wedstrijd mocht gooien. Vier matchdarts gingen mis, maar na opnieuw enkele missers van de Engelsman Chisnall was het Van Barneveld die via dubbel tien de zege binnenhaalde: 5-3. Het gemiddelde van Barney was 90.71, tegenover 90.40 van Chisnall. De finishpercentages waren niet om over naar huis te schrijven: 20,8 procent (Van Barneveld) om twintig procent (Chisnall).

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Taylor Lanning/PDC

Van Duijvenbode

Van Duijvenbode kreeg tegen de Duitser Martin Schindler een matchdart tegen, maar greep alsnog de zege: 5-4. Aubergenius, de nummer zestien van de wereld, schoot uit de startblokken tegen Schindler, 32ste op de wereldranglijst. De Nederlander grossierde in hoge scores en pakte een 3-1-voorsprong, maar daarna vielen de triples minder vaak. Schindler pakte drie legs op rij en kwam zo op matchpoint.



De Duitser kreeg in de achtste leg een matchdart tegen, maar miste. Via dubbel negen dwong Van Duijvenbode een beslissende negende leg af. Daarin liet Aubergenius zijn klasse zien. Hij gooide twee maximale scores van 180 en gooide 83 uit om de zege binnen te halen.

Noppert

Ook Noppert overleefde in zijn eerste wedstrijd in de groepsfase een matchdart. The Freeze, tiende op de wereldranglijst, zag zijn Filipijnse opponent Perez tot opluchting van de Nederlander missen op dubbel achttien. Via dubbel veertien ging Noppert met de zege aan de haal: 5-4.



Noppert, dit jaar winnaar van de UK Open, had een veel beter gemiddelde dan Perez: 95.61 om 85.43. Ook op het finishpercentage van The Freeze was weinig aan te merken: 83,3 procent tegenover 36,4 procent van de Filipijn.

Programma en uitslagen

Groep A

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld 3-5

Gerwyn Price - Ted Evetts 5-1



Groep B

Simon Whitlock - Mensur Suljovic 5-2

Danny Noppert - Christian Perez 5-4



Groep C

Joe Cullen - Ritchie Edhouse 5-1

Michael Smith - Lisa Ashton 5-3



Groep D

Dirk van Duijvenbode - Martin Schindler 5-4

Rob Cross - Adam Gawlas 5-2



Groep E

Nathan Aspinall - Alan Soutar 4-5

Peter Wright - Fallon Sherrock 5-1



Groep F

Damon Heta - Jermaine Wattimena (start rond 21.00 uur) 2-5

Jonny Clayton - Leonard Gates (start rond 23.30 uur)



Groep G

Ross Smith - Luke Woodhouse 4-5

Michael van Gerwen - Nathan Rafferty 5-2



Groep H

Ryan Searle - Josh Rock 5-4

Luke Humphries - Scott Williams 5-2

