Vlap: van onbetwiste basisspeler naar bankzitter bij Anderlecht

Van onbetwiste basisspeler naar net niet overbodig. Het is een ommezwaai die ook bij Anderlecht de wenkbrauwen doet fronsen. Vooral omdat er geen incidenten zijn geweest met Vlap. Het kan betekenen dat de nieuwe trainer Frank Vercauteren hem simpelweg niet goed genoeg vindt om wekelijks te spelen. Mocht dat kloppen, dan is dat een kleine ramp - Vlap kostte 6,9 miljoen euro.

Zou er een vloek rusten op de recordaanwinsten van Anderlecht? De laatste jaren waren ze in elk geval geen succes: Sanneh (8 miljoen), Kums (6 miljoen) en de Roemeen Stanciu (10 miljoen) konden zich niet onderscheiden in het Astridpark.

Michel is strijdvaar­dig. Hij zal het hoofd niet laten hangen na slechts één tegenslag

Jan Olde Riekerink, die Vlap bij Heerenveen onder zijn hoede had, maakt zich evenwel geen zorgen. ,,Michel heeft alle kwaliteiten om Anderlecht te helpen. Hij is erg doelgericht, bespeelt de ruimtes perfect en is een eeuwige winnaar. En strijdvaardig bovendien. Michel zal het hoofd niet laten hangen na slechts één tegenslag.”