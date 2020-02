Vlap gidst Anderlecht met twee goals naar zege bij Waasland-Beveren

Coronavirus Schaats­unie ISU: WK shorttrack niet eerder dan oktober

20:06 Het vanwege het coronavirus afgelaste wereldkampioenschap shorttrack in Zuid-Korea wordt dit voorjaar niet meer ingehaald. De internationale schaatsunie ISU maakte bekend dat het niet lukt het toernooi snel in te halen of te verplaatsen, zelfs als het seizoen na het normale einde in april met enkele weken wordt verlengd.