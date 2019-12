Vlap bevrijdt zichzelf en Anderlecht met twee goals tegen Genk

Vlap begon dit seizoen in de basis van de ploeg van toen nog Vincent Kompany. Nadat Kompany weer alleen speler werd en Franky Vercauteren het stokje overnam, verkaste Vlap van basis naar bank. Vanavond kreeg hij bij afwezigheid van een aantal vaste krachten weer eens de kans en die greep hij met verve.



Zijn eerste goal schoot hij na 54 minuten op aangeven van Nacer Chadli, oud-speler van FC Twente, vanuit een moeilijke hoek binnen. Ruim vijf minuten later liep Vlap een rebound binnen na een schot van Chadli op de paal. In de slotfase ging hij onder luid applaus naar de kant. PSV-huurling Derrick Luckassen speelde net als Vincent Kompany de hele wedstrijd bij Anderlecht.



Anderlecht klom dankzij de driepunter naar de 10de plaats, waardoor het weer een beetje mag hopen op de play-offs. Genk blijft achtste. Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de stand in België.