Vlak voor nieuwe lockdown zien extatische Aussies idool Kyrgios na heerlijke clash sneuvelen

Door Rik Spekenbrink



Als één speler baat had bij volle tribunes op Melbourne Park de afgelopen dagen was het Nick Kyrgios wel. Eén van Australië’s meest geliefde atleten kreeg het publiek in zijn drie partijen op de Australian Open massaal op de banken. Maar op de laatste dag van het vrije leven dompelde Kyrgios de extatische tennisfans in rouw. Hij leek voor een grote stunt te zorgen in de derde ronde van de Australian Open, maar was net te onbesuisd om de nummer 3 van de wereld, Dominic Thiem, te elimineren.