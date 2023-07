Vivianne Miedema heet Jurriën Timber welkom bij Arsenal: 'Maar ik zie liever zijn tweelingbroer’

40 miljoen euroJurriën Timber (22) is een Gunner . Arsenal en Ajax hebben de overstap van de verdediger van Ajax en Oranje vanmiddag wereldkundig gemaakt. Even daarvoor tekende hij een contract tot medio 2028 bij de topclub uit Londen, waar hij gaat spelen met rugnummer 12. Timber wordt de elfde Nederlander die voor Arsenal gaat spelen.

De droomtransfer van Timber hing al weken in de lucht. De 1,82 meter lange verdediger bereikte zelf vorige maand al een akkoord met de Engelse topclub, die afgelopen seizoen lang aan kop stond in de Premier League. Arsenal kwam vervolgens tien dagen geleden tot overeenstemming met Ajax over een transfersom van 40 miljoen euro en mogelijk nog 5 miljoen aan bonussen.



Timber stapte vanmorgen op het vliegtuig naar Londen om zijn contract te tekenen. De verdediger werd vanmiddag om 16.00 uur gepresenteerd door de nummer twee van de Premier League, dat ook al weken druk is om Declan Rice weg te krijgen bij stadgenoot West Ham United. De international van Engeland is nog niet gepresenteerd door Arsenal, maar ook dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Wel zal daar een transfersom van ruim 100 miljoen euro tegenover staan, waar West Ham United dan weer Edson Álvarez van wil halen. Arsenal nam eind juni de Duitse aanvaller Kai Havertz al voor 70 miljoen euro over van stadgenoot Chelsea.

Timber werd op het trainingscomplex in Colney (ten noorden van Londen) vanmiddag welkom geheten door Vivianne Miedema, die druk bezig is met de revalidatie van haar kruisbandblessure. ,,Maar ik zie liever zijn tweelingbroer, want die speelt voor Feyenoord", zei Miedema met een knipoog, doelend op Feyenoord-middenvelder Quinten Timber. Miedema heeft haar liefde voor Feyenoord nooit onder stoelen of banken geschoven.

Fan van Henry en Van Persie

Timber, die op het trainingscomplex van Arsenal vanmiddag al kennismaakte met de revaliderende Vivianne Miedema, sprak vijf jaar geleden al zijn droom uit om ooit voor Arsenal te mogen spelen. ,,Ik ben altijd fan van Arsenal geweest. Mijn broers waren altijd Arsenal-fans en ik vond het geweldig om Arsenal te zien spelen. Ze hadden grote spelers, maar ook de manier van spelen sprak mij enorm aan. Ik hou gewoon van de club. Ik had dit van jongs af aan, maar mijn broers hebben dat gevoel voor de club in mij gestopt. Ik keek natuurlijk graag naar Robin van Persie en Thierry Henry. Zij waren mijn favoriete spelers.”

,,Ik denk dat ik het geluk heb om te zeggen dat ik kan spelen als centrale verdediger, als rechtsback en zelfs op het middenveld als dat nodig is”, legt hij uit. ,,Ik denk dat dat een kwaliteit is en dat moet ik behouden. Ik hou gewoon van de manier waarop Arsenal speelt, het lijkt een beetje op de stijl van Ajax en ik speel graag verzorgd voetbal van achteren. Ik zie veel overeenkomsten, vooral in de manier waarop Arsenal en Ajax willen spelen.”

Hij heeft al twee keer ervaren hoe het is om naar een groot internatio­naal toernooi te gaan en heeft al meerdere prijzen gewonnen met Ajax Mikel Arteta

Timber staat na goede gesprekken met manager Mikel Arteta al weken te trappelen om aan de slag te gaan bij Arsenal. De vijftienvoudig international verkoos vorig jaar een langer verblijf en een nieuw en verbeterd contract bij Ajax nog boven de stap naar de Engelse top. Zijn club Ajax houdt zich nu aan de gemaakte afspraken van toen, door Timber zijn gewenste transfer te gunnen.

Ajax kan het geld op haar beurt goed gebruiken om het gat van het mislopen van de Champions League te dichten en hiaten in de selectie op te vullen. Zo heeft de nummer drie van de eredivisie meerdere verdedigers nodig. Inmiddels is ook bekend dat naast vice-captain Timber, eerste aanvoerder Dusan Tadic Ajax zal verlaten. Zijn contract wordt mogelijk vrijdag nog ontbonden.

Arsenal op reis naar Verenigde Staten

Bij Arsenal kan Timber spoedig zijn officieuze debuut maken. The Gunners reizen komende week naar de Verenigde Staten voor oefenwedstrijden tegen de MLS All Stars, Manchester United en FC Barcelona.

Op zondag 6 augustus wacht Timber in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City op Wembley, mogelijk een nieuwe strijd met wereldspits Erling Haaland, tegen wie hij met Ajax in de Champions League tegen Borussia Dortmund ook al uitkwam. Met de Amsterdamse club, waar Timber ook een deel van de opleiding doorliep, werd de Utrechter twee keer landskampioen.

Arsenal begint op zaterdag 12 augustus aan het nieuwe seizoen in de Premier League met de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest, op maandag 21 augustus volgt de Londense derby bij Crystal Palace. In september speelt Arsenal al thuiswedstrijden tegen rivalen Manchester United en Tottenham Hotspur, op 7 oktober gevolgd door het bezoek van kampioen Manchester City. Die club wil Arsenal komend seizoen van de Premier League-troon stoten na vier landstitels in vijf seizoenen.

Arteta en Edu verheugd met komst Timber

,,We zijn erg blij dat we Jurriën naar Arsenal hebben kunnen halen. Hij is een speler die we al heel lang bewonderen, dus het is een eer dat we dit mogelijk hebben gemaakt", zegt Edu Gaspar, de Braziliaanse technisch directeur van Arsenal. ,,Jurriën is een getalenteerde internationale speler die past in onze visie om met een jonge, sterke ploeg te strijden. Ik weet dat Jurriën niet kan wachten om te beginnen en we hopen echt dat hij hier vele jaren een groot succes zal zijn.”

Mikel Arteta, de Catalaanse coach van Arsenal, voegde toe: ,,We zijn erg verheugd dat Jurriën zich bij ons heeft gevoegd. Hij is een veelzijdige jonge verdediger, die in ons systeem zal passen en onze ploeg zoveel toegevoegde waarde zal geven. Hij is nog een jonge speler, maar heeft al zoveel bereikt. Hij heeft al twee keer ervaren hoe het is om naar een groot internationaal toernooi te gaan en heeft al meerdere prijzen gewonnen met Ajax. We kijken ernaar uit om Jurrien te verwelkomen en te integreren in de ploeg.”

Timber krijgt flinke concurrentie in de achterhoede bij Arsenal. Arteta kan op rechtsback en rechts centraal ook beschikken over William Saliba, Ben White, Rob Holding, Takehiro Tomiyasu en Cédric Soares. Saliba ontbrak afgelopen seizoen in de beslissende weken van het seizoen, waarop Arsenal plots punten ging morsen en de titel alsnog aan Manchester City moest laten.

Elfde Nederlander bij Arsenal

Timber wordt de elfde Nederlander die voor Arsenal gaat spelen. Deze tien Nederlanders stonden eerder al onder contract bij Arsenal:

Gerrit Keizer (1930-1931)

Glenn Helder (1995-1997)

Dennis Bergkamp (1995-2006)

Marc Overmars (1997-2000)

Giovanni van Bronckhorst (2001-2004)

Quincy Owusu Abeyie (2003-2006)

Robin van Persie (2004-2012)

Vincent van den Berg (2006-2009)

Nacer Barazite (2007-2010)

Oguzhan Özyakup (2011-2012)

