Vitessenaar Faye: Voetbal is mijn redding geworden

Hij is een kind van Spangen. In Rotterdam-West heeft Lassana Faye de verlokkingen van de criminaliteit weerstaan. Maar de back van Vitesse is daar ook uitgegroeid tot voorbeeldprof.

Faye (19) is zodoende een rolmodel in de wijk. Dat geeft hem een groot verantwoordelijkheidsgevoel. ,,Voetbal is mijn redding geworden”, vertelt hij. ,,In Rotterdam-West heb je de verlokkingen van het drugscircuit. De criminaliteit. Daar ontkomt niemand aan. Maar er is ook een andere weg. Die bewandel ik. Ik ben een voorbeeld voor de jeugd in de wijk. Dat realiseer ik me heel goed en daar moet ik ook naar handelen.”

Familie

De jonge back van Vitesse wijst op zijn vrienden en familie. Hij, zoon van een Senegalese vader en Kaapverdische moeder, heeft ontzettend veel aan hen te danken. ,,Mijn oudere broer Junior zei tegen jongens in de buurt: ‘Mijn broertje gaat niet met jullie mee. Hem laat je met rust.’ Vrienden en familie hebben mij van de straat gehouden.”

Quote Ik kom hier niet om het gras te maaien Lassana Faye - Vitesse

Het is ook best eens moeilijk geweest. Maar op het Spartaplein is zijn leven in de goede richting geduwd. ,,Er gebeurde veel in de wijk, maar met enkele vrienden zeiden wij altijd: ‘Zolang we blijven voetballen, blijven we uit de buurt van de problemen.’ Natuurlijk was het zwaar, zo leven zonder geld als jeugdspeler van Sparta. Maar ik ben ontsnapt aan de drugs en de criminaliteit. Meer dan wat kattenkwaad overleg ik niet.”

Faye is bij Vitesse uitgegroeid tot concurrent van Alexander Büttner. In Rome start hij in de basis tegen Lazio. Ook omdat de Achterhoeker is geschorst. Zenuwen zijn er absoluut niet.

,,Ik speel gewoon voetbal. Ik sta altijd op het Spartaplein. Ja, ook in Rome. Het Stadio Olimpico is voor mij het plein.”

En op dat plein gaat hij vol bravoure het gevecht aan. ,,Ik mág niet gepasseerd worden”, stelt Faye. ,,Dat is een vernedering. Het is als leven en dood. Als ze mij voorbij lopen, nemen ze het eten van het bord van mijn familie. Op het veld vecht ik voor mij en hen.”

Dus kan Büttner aan de bak. ,,Ik kom hier niet om het gras te maaien”, zegt Faye. ,,Ik wil in de basis staan. Dus hier moet het niet bij blijven.”