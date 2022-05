Vitesse-trainer Thomas Letsch in beeld bij Standard Luik

Sabbatical Jeroen Otter: ‘Als je te veel schouder­klop­jes krijgt, ga je misschien wel in je eigen succes geloven’

Shorttrackbondscoach Jeroen Otter (57) neemt een sabbatical, juist om succesvol te zijn in de toekomst. ,,Ik wil het verschil maken in de toekomst en in het heden. En op dit moment voelde ik me niet meer honderd procent zeker of ik dat over twee of drie jaar nog kan doen.’’

11 mei