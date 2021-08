Vitesse op bezoek bij Anderlecht

video Van Gaal legt ook in tijdperk Louis III de lat torenhoog, maar geeft geen garanties

17 augustus Voor het eerst sinds 2016 is Louis van Gaal terug als trainer/coach. Zijn presentatie als baas van Oranje toonde vandaag aan: hij is geen spat veranderd. Van direct en confronterend naar zelfkritisch en op zijn 70ste nog hyperambitieus. ,,Mijn doel is wereldkampioen worden.’’