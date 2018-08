Vitesse met fitte groep naar Zwitserland

Vitesse vertrekt woensdag met een selectie van twintig spelers naar Zwitserland. De eerste wedstrijd verloren de Arnhemmers donderdag in de Gelredome door een doelpunt in blessuretijd van voormalig Vitesse-speler Ricky van Wolfswinkel.



De return in Basel begint donderdag om 20.00 uur. Vitesse, dat zondag in de eredivisie met 5-1 won van FC Groningen, wordt ondersteund door bijna achthonderd supporters.