Vitesse, landgenoten en CL-waardige teams: de charme van de Europa League

Vanavond gaat het nieuwe Europa League-seizoen van start. Nee wacht, niet meteen wegklikken! We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit voor Nederland wel erg karige Europese seizoen bepaald niet tot de verbeelding spreekt, maar geef ons de kans om uit te leggen waarom het tweede clubtoernooi van ons continent wel degelijk de moeite waard is.

Door Dolf van Aert

Wie nog niet gestopt is met lezen, is een liefhebber; dat kan niet anders. En iedere liefhebber kan zich vast nog het seizoen 2010/11 herinneren. Die goeie ouwe tijd waarin 'we' nog twee ploegen in de Champions League en liefst drie teams in de groepsfase van de Europa League hadden. Landskampioen FC Twente mocht direct meedoen aan het miljoenenbal, Ajax plaatste zich via de voorrondes, terwijl FC Utrecht, PSV en AZ de Nederlandse afvaardiging in de groepsfase van de Europa League vormden.

Sterker nog: in dat jaar had Nederland zelfs ná de winterstop meer ploegen in Europa (drie) dan dit seizoen nog vóór de start van de twee groepsfases het geval was (twee). Met Feyenoord op het hoogste niveau en Vitesse daar als eenzame strijder een stapje onder, mag de oogst van het Europese voorseizoen slecht genoemd worden. En toch is de Europa League de moeite van het volgen waard. Waarom?

Vitesse

Allereerst ere wie ere toekomt: Vitesse! De Arnhemmers wonnen vorig seizoen met de KNVB-beker hun eerste serieuze prijs in hun 125-jarige bestaan en plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor de poulefase. En dus mochten ze de voorrondes – waarin het de afgelopen keren telkens misging voor Vitesse, maar regelmatig ook voor andere Nederlandse deelnemers – overslaan. De poule met Lazio (vanavond om 21.05 uur de tegenstander), Zulte Waregem en OGC Nice is bovendien bijzonder aantrekkelijk voor de voorlopig enige (!) EL-afgezant uit Nederland.

De werkgevers van Oranje-internationals Stefan de Vrij en Wesley Sneijder spreken het meest tot de verbeelding, de Belgen zijn toch een beetje de grote onbekende in deze groep. Naast De Vrij herbergt de selectie van de Italianen grote namen als Lucas Leiva, Felipe Anderson, Sergej Marinkovic-Savic, Ciro Immobile en Nani. Al is het nog maar de vraag wie we vanavond allemaal aan het werk zullen zien in de Gelredome. En bij Nice is Mario Balotelli naast Sneijder natuurlijk de grote blikvanger. Daarnaast is Vitesse zelf bijzonder goed begonnen aan het Eredivisie-seizoen, en is het interessant om te zien hoe de ploeg van Henk Fraser zich houdt op een hoger niveau. Genoeg interessante aandachtspunten dus.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Landgenoten

De Nederlandse clubs mogen dan tamelijk ondervertegenwoordigd zijn, het Nederlandse voetbal is nog niet volkomen van het toneel verdwenen. Er zijn genoeg landgenoten die namens buitenlandse werkgevers in actie komen. De namen van De Vrij en Sneijder werden al genoemd, maar neem bijvoorbeeld ook Groep E. Daar nemen het Everton van Ronald Koeman, Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Curaçao-captain Cuco Martina, het Olympique Lyon van Kenny Tete en Memphis Depay (samen met ex-Ajacied Bertrand Traoré) én het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer en Marten de Roon (alsmede voormalig Heraclied Robin Gosens) het tegen elkaar op.

Of Groep C, waar het zomaar zou kunnen dat Justin Hoogma (1899 Hoffenheim), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir) en Virgil Misidjan en Jody Lukoki (Ludogorets) tegenover elkaar komen te staan. In Groep J speelt Hertha BSC, en dus zal onze aandacht vooral uitgaan naar Karim Rekik en zijn ploeggenoot Salomon Kalou. En in Groep A spelen vanavond direct Maccabi Tel Aviv (met trainer Jordi Cruijff) en Slavia Praag (met aanvaller Mick van Buren) tegen elkaar.

Volledig scherm © Photo News

Topclubs

Everton, Lazio, Nice, Olympique Lyon: het zijn allemaal eerder genoemde ploegen uit topcompetities die in de Champions League niet hadden misstaan. Datzelfde mag zeker ook weer gezegd worden van AC Milan. De gevallen Italiaanse grootmacht onderging in de zomer een grondige (en peperdure) metamorfose. In de Europa League moeten ook de eerste stapjes richting Europese rehabilitatie worden gezet, dus houd daarvoor Groep D in de gaten.

Het is daarnaast voor het eerst in twintig jaar dat Arsenal niet meedoet aan de Champions League. Zij spelen dit jaar eens niet tegen – pak ‘m beet – Bayern München of Real Madrid, maar mogen tegen FC Köln, BATE Borisov en Rode Ster Belgrado gaan strijden om een vervolg in de Europa League. Daarnaast herbergt Groep L zowel Zenit Sint-Petersburg als Rosenborg, de twee clubs die respectievelijk FC Utrecht en Ajax uitschakelden. Nog niet overtuigd? Oké: wat ons betreft zijn ook ploegen als Villarreal, Olympique Marseille, Red Bull Salzburg, Athletic de Bilbao en Real Sociedad de moeite van het bekijken waard.

Volledig scherm © Getty Images