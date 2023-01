Vitesse heeft Sydney van Hooijdonk en Fran Sol op spitsenlijst

Van Hooijdonk (22) staat onder contract bij de Italiaanse club Bologna, maar wordt nu gehuurd door Heerenveen. De spits is niet zeker meer van een basisplaats in Friesland en zou open staan voor een vertrek naar Vitesse.

Sol (30) voetbalt bij Malaga in Spanje. Hij is contractspeler van de Oekraïense club Dinamo Kiev. De Spanjaard heeft een verleden bij Willem II.

Drietal versterkingen

Salarisruimte nodig

Verder is Nikolai Baden Frederiksen ongelukkig in Arnhem. De Deen, vorig jaar voor 1,8 miljoen euro weggeplukt bij Juventus, krijgt nauwelijks minuten van coach Phillip Cocu.

Lege portemonnee

Schmedes zit in een lastige positie bij Vitesse. De eredivisionist is verwikkeld in een overname. De club krijg met de Amerikaan Coley Parry en de Common Group een nieuwe eigenaar. Dat proces vergt tijd en daardoor beschikt de ‘td’ nauwelijks over budget.