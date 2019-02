Visser wil Sablikova en Wüst achterna

Nijholt over NAC: ‘We moeten niet doen alsof we gedegra­deerd zijn, dat schiet natuurlijk niet op’

14:00 Gianluca Nijholt, een van de weinige spelers met gevoel voor de club, slaak een diepe zucht. ,,Na de 0-1 zijn we het kwijt, de 0-2 is mijn fout.” De verdedigende middenvelder trekt het boetekleed aan. ,,Ik moest hem (Guus Til) overnemen, want zolang je niks hoort moet je mee. Dat is mijn verantwoording.”