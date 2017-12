Visser: Wanneer zijn de Olympische Spelen eigenlijk?

Ze houdt van de underdogpositie. Leden van haar ijsclub reisden met een bus naar Thialf, maakten spandoeken en twitterden over het aanmoedigen van Visser, zelf dacht ze: ,,Ja, nee, jongens. Ik ga gewoon maar rijden.” Ze studeert farmaceutische wetenschappen aan de VU in Amsterdam.

Ze groeide op in Beinsdorp in de Haarlemmermeer, maar woont sinds anderhalf jaar voor het schaatsen in Heerenveen. ,,Ik denk dat ik sindsdien naar vier colleges ben geweest. De rest is thuisstudie. Dat is lastig, want ik ben heel erg perfectionistisch en in het begin kon ik ook wel stressen omdat het lastig te combineren is. Dat moest ik leren los kunnen laten. Ik geloof dat ik nu een mailtje kan sturen naar mijn docent dat ze in februari ook niks van me hoeven te verwachten.”