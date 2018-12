Visser en Kleibeuker: laat Inzell maar komen

5000 meterEsmee Visser (22) is sinds haar sensationele doorbraak in het vorige seizoen olympisch kampioen (5000 meter) en Europees kampioen (3000 meter). Na haar indrukwekkende toptijd bij de NK afstanden in Thialf op de 5000 meter (6.49,49) heeft de jonge stayer van TalentNED nu ook een Nederlandse titel te pakken. ,,Nu nog een wereldtitel. Dat moet dan maar in februari in Inzell gebeuren'', zei ze met een glimlach.