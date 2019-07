Visser en Frijns publiekstrekkers bij DTM-weekend op TT Circuit Assen

Door Arjan Schouten



Geen Max Verstappen, Lewis Hamilton of Sebastian Vettel. De jarenlange lobby om de Formule 1 naar Drenthe te halen, liep op niets uit toen de F1 definitief koos voor Zandvoort. En toch wist het TT Circuit eind vorig jaar nog een zege te boeken. Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM moest weg uit Zandvoort waar het al sinds 2001 racete en maar wat graag verkasten de Duitsers naar Assen.



Niet de gedroomde raceklasse voor het circuit dat wereldberoemd is als de ‘kathedraal van de motorsport’. Maar nog altijd een prominent race-evenement waar ze in Assen dit weekend 35.000 mensen bij verwachten. Niet in de laatste plaats omdat twee publiekstrekkers uit Nederland komen. Bij het DTM-debuut in Drenthe maakt Robin Frijns namens Audi Sport Team-Abt zijn opwachting in het hoofdprogramma. De Limburger staat achtste in het kampioenschap achter leider René Rast (Audi-Rosberg).



Als kampioenschapskandidaat in de W Series zal ook Beitske Visser op wat support mogen rekenen in haar voorlaatste race van het jaar. Na Assen wacht alleen nog de slotrace op Brands Hatch en de Nederlandse staat nu tweede in het kampioenschap achter de Britse Jamie Chadwick. De nummer één van het nieuwe vrouwenkampioenschap krijgt 500.000 dollar, de nummer twee 250.000.