Virgil van Dijk was al wereldvoetballer van het jaar. En toch werd het Messi

Erop: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk is níet wereldvoetballer van het jaar geworden. Dat is de toon van de mediaberichten die dinsdagavond verschenen. Het was een typisch staaltje Hollandse hoogmoed: ‘we‘ dachten wel even de zilvervloot mee naar huis te nemen, daar bij het FIFA-gala in Milaan. Vooraf was Van Dijk door de pers al bijgeschreven in de eregalerij. Marco van Basten kende eindelijk zijn opvolger. Met een Nederlander in het presentatieduo, Ruud Gullit, kon het niet meer misgaan. Eén ding was zeker: de jarenlange wapenwedloop tussen Ronaldo en Messi om de meeste awards werd bruut verstoord door de stoere Virgil. Papa's in heel Nederland hadden hun voetballende zoons al onder de lakens gestopt en toevertrouwt dat ‘vanaf morgen Van Dijk de beste speler ter wereld is‘. Zelfs de camera's waren tijdens de bekendmaking op Van Dijk gericht. En toen was daar Messi. Onnavolgbaar. Als je hem niet meer verwacht, passeert hij je toch nog. ,,Voelt dit als een nederlaag?”, vroeg NOS-verslaggever Bert Maalderink na afloop aan Van Dijk. De verdediger van Liverpool bleef in het pompeuze Teatro alla Scala als enige nuchter. ,,Messi is een geweldige voetballer, misschien wel de beste aller tijden.” En ‘onze‘ Virgil is over 2019 de een-na-beste.