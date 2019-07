Virgil van Dijk schittert op cover FIFA 20 Champions Edition

De Champions Edition van FIFA 20 is een speciale uitgave van de voetbalgame. Wie de Champions Edition aanschaft betaalt 25 euro meer, maar krijgt in ruil daarvoor drie dagen eerder toegang tot het spel, twaalf zeldzame goud-pakketten, een leeniconspeler naar keuze en Special Edition FUT-tenues. ,,Het is een grote eer voor mij om op de cover van FIFA 20 te staan”, zegt Virgil van Dijk. ,,Ik speel FIFA al zolang ik me kan herinneren en daarom ben ik ongelooflijk trots dat ik Liverpool mag vertegenwoordigen op de cover.”

Van Dijk is de eerste centrale verdediger sinds 2000 (Sol Campbell) die op de cover staat. Roberto Carlos was in 2003 de laatste verdediger. De FIFA 20 Standard Edition verschijnt op 27 september. De Champions Edition is via pre-order al vanaf 24 september beschikbaar.