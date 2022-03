Virgil van Dijk pakt Premier League-record met 60ste thuisduel voor Liverpool zonder verlies

Vormcrisis Heerenveen houdt ook in Tilburg aan na doelpunt­loos gelijkspel

Heerenveen is er opnieuw niet in geslaagd om een duel in de eredivisie te winnen. De ploeg van Ole Tobiasen bleef in Tilburg bij Willem II steken op 0-0 en blijft dit jaar nog altijd wachten op de eerste overwinning.

18:37