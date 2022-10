Virgil van Dijk door Crysencio Summerville niet langer onaantastbaar op Anfield: ‘Serieus probleem’

Niet alleen voor Van Dijk kwam er een einde aan een fraaie reeks. Voor The Reds was het ook pas de eerste nederlaag sinds maart 2021. Sindsdien was Liverpool 29 wedstrijden ongeslagen in eigen huis. De ploeg van Jürgen Klopp staat door de nieuwe domper op een zeer teleurstellende negende plek in de Premier League met een achterstand van dertien punten op Manchester City. De achterstand op nummer twee Arsenal is twaalf punten en die ploeg komt zelfs nog in actie vandaag (thuis tegen Nottingham Forest).

Liverpool won dit seizoen pas vier van de twaalf wedstrijden. Vier keer speelden The Reds gelijk en ook vier keer werd er verloren. ,,Een enorme tegenvaller, absoluut", zei een gedesillusioneerde Klopp bij Sky Sports. ,,We krijgen het niet voor elkaar een wedstrijd te controleren. We geven de bal te vaak weg en dat is een duidelijk probleem. Misschien dat er een paar spelers oververmoeid zijn van het drukke programma, want we kunnen niet verdedigen zoals we bij die laatste goal verdedigen. Dat is gewoon niet mogelijk. Maar het gebeurde, daarom hebben we verloren en ik kan niet uitleggen waarom.”