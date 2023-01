Virgil van Dijk al in rust gewisseld met lichte blessure bij dramatisch Liverpool: ‘Wilden geen risico nemen’

met videoLiverpool heeft een pijnlijke nederlaag geslikt op bezoek bij Brentford. The Reds knokten zich na een dramatische eerste helft terug in de wedstrijd, maar ging alsnog met 3-1 onderuit. Virgil van Dijk werd al in de rust naar de kant gehaald.

Liverpool was voorafgaand aan de wedstrijd vier Premier League-duels op rij ongeslagen, maar kwam in de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar bijzonder matig voor de dag. Door de nederlaag verloor Liverpool de aansluiting met de top van de competitie. De topclub staat momenteel op de zesde plaats en heeft slechts twee punten meer dan de verrassende nummer zeven Brentford.

Liverpool werd vooral in de eerste helft aan alle kanten voorbijgelopen. Brentford scoorde liefst vier keer voor rust, maar Liverpool kroop tweemaal door het oog van de naald. De VAR keurde twee treffers af vanwege buitenspel. Toch zocht Liverpool de kleedkamer in mineur op. Na negentien minuten kwam Brentford op voorsprong na een eigen treffer van Ibrahim Konaté. Yoane Wissa maakte vlak voor rust met een kopbal de tweede treffer.

Het dwong Liverpool-coach Jürgen Klopp om in de rust keihard in te grijpen. De Duitser voerde drie wissels door. Ook Virgil van Dijk moest het veld ruimen. De aanvoerder van het Nederlands elftal maakte dit seizoen in zeventien Premier League-wedstrijden de negentig minuten vol en werd voor het eerst vroegtijdig naar de kant gehaald.

,,Hij voelde iets aan zijn hamstring’’, zei Klopp na afloop voor de camera van beIN Sports. ,,Hij zei dat hij er weinig last van had en door kon, maar we wilden geen risico's met hem nemen. Daar waren de fysio's blij mee. Ik denk dat het niets ernstigs is, maar dat is de reden dat we hem hebben gewisseld.’’

Na de wissels kwam Liverpool iets beter voor de dag, resulterend in de aansluitingstreffer van Alex Oxlade-Chamberlain. De Engelsman tikte van dichtbij raak en hielp Liverpool terug in de wedstrijd, maar het leverde geen resultaat meer op. Bryan Mbeumo besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd na geklungel achterin door Konaté. Liverpool klaagde omdat het vond dat Konaté ten val werd gebracht, maar daar was de arbitrage het niet mee eens.

Cody Gakpo

Cody Gakpo bekeek het duel van zijn nieuwe werkgever opnieuw vanaf de tribune. De 23-jarige aanvaller was voor de eerste keer sinds zijn overstap van PSV naar Engeland speelgerechtigd, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie. Gakpo, die voor vijftig miljoen euro naar de Premier League verkaste, maakt zaterdag hoogstwaarschijnlijk zijn debuut in de FA Cup-ontmoeting met Wolverhampton Wanderers.

De cijfers van de Premier League

Volledig scherm Bryan Mbeumo en Virgil van Dijk. © AP

