Vinícius Júnior wederom slachtoffer van racisme: Spaanse voetbalbond kondigt onderzoek aan

,,Opnieuw zijn er ontoelaatbare racistische beledigingen geuit aan het adres van Real Madrid-speler Vinícius”, meldt de Spaanse voetbalbond in een verklaring. Er wordt samengewerkt met Mallorca om ‘de verantwoordelijken te identificeren en passende juridische stappen te ondernemen'.

Vinícius al vaker het doelwit

De 22-jarige aanvaller is de afgelopen periode meerdere malen het slachtoffer geworden van verschillende racistische incidenten. In september van het vorige jaar werden enkele Atlético Madrid-fans gefilmd terwijl ze Vinícius racistisch toespraken voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen de beide teams uit de Spaanse hoofdstad. De politie slaagde er uiteindelijk niet in de daders van de racistische leuzen te identificeren.

Het bleek geen eenmalig incident, want eind januari werd er een etalagepop met het shirt van Vinícius opgehangen aan een brug in de aanloop naar de derby tegen Atlético Madrid. Bovendien kondigde de Spaanse commissie tegen geweld in de sport vorige week aan dat de fans van Real Valladolid zullen worden gestraft voor het maken van racistische opmerkingen tegen Vinícius tijdens een competitiewedstrijd eind december 2022.

La Liga-voorzitter en Vinícius liggen overhoop

Na de wedstrijd in Valladolid beschuldigde Vinícius de bond ervan ‘niets te doen’ tegen racisme in het voetbal. De president van La Liga, Javier Teba, beet vervolgens fel van zich af op Twitter. ,,In La Liga strijden we al jaren tegen racisme. Vinícius, het is ongelukkig, oneerlijk en niet waar om te stellen dat wij niets doen tegen racisme. Informeer jezelf beter.”

