Vinícius Júnior helpt Benzema-loos Real Madrid aan koppositie in La Liga, ook Sevilla wint

Oud-RKC topscorer Ad van de Wiel: goals, gokken, drank, vrouwen en liefst van alles veel

Drank, vrouwen, gokken en goals. Veel goals. Het leven van Ad van de Wiel in een notendop. Na een boek is er nu ook een documentaire over de oud-voetballer van RKC, Willem II en FC Den Bosch.

28 oktober