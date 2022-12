Vincent van der Voort realistisch voor WK: ‘Ik train met Van Gerwen, dan weet je snel dat je geen wereldtop bent’

Vincent van der Voort (47) begint vanavond aan zijn zestiende WK bij de PDC. Inclusief de zes WK’s bij de BDO is dit al wereldkampioenschap nummer 22 voor The Dutch Destroyer . Hij neemt het op tegen Cameron Menzies, partner van Fallon Sherrock en door Van der Voort al benoemd als ,,mafklapper die briljante dingen kan doen”.

,,Of hij is heel goed, of hij is helemaal niks”, zei Van der Voort al ruim voor het WK over Menzies, die in de eerste ronde won van Diogo Portela. De Nederlander verwachtte al dat hij het tegen 33-jarige Schot zou opnemen. ,,Ik moet zorgen dat ik goed ben en als ik goed ben, moet de ander maar zorgen dat hij beter is. Soms dacht ik ‘Hé, dat is een makkelijke loting’ en dan speelde diegene hartstikke goed. Dus ik ben gestopt met kijken naar de loting.”

Je zestiende WK bij de PDC. Heb jij nog bepaalde doelen? Bijvoorbeeld je beste prestatie, de kwartfinale in 2011 en 2015, evenaren?

,,Natuurlijk wil ik dat nog een keer bereiken, maar je moet vooral realistisch zijn. Ik ben niet de beste en ik ben ook niet de nummer twee, drie of vier. En ik hoor ook niet bij de beste acht. Maar ik kan wel van iedereen winnen en dan heb je soms geluk nodig tijdens het toernooi om ver te komen. Zo werkt het voor iedereen, behalve voor die enkele spelers die wereldtop zijn. Maar ik ben dat niet en zo realistisch ben ik. Heel veel darters zijn dat niet. Die denken dat ze wel de beste kunnen zijn, maar dat is niet zo.”

Wel ooit gedacht dat je de beste kon worden?

,,Ja, als je jong bent denk je dat wel. Maar ik ga al heel lang met Michael (van Gerwen, red.) om en ik train ook met hem, dan weet je snel genoeg dat je geen wereldtop bent. Dan zie ik dingen die ik nog nooit gedaan heb. Ik heb niet de illusie beter te zijn dan Michael, Gerwyn Price en Peter Wright. Maar wat ik zeg: de underdog kan ook altijd een keer winnen. Dat is sport.”

Hoe is je gevoel nu voor het WK?

,,Ik voel me prima, maar ik heb geen best jaar gehad, zo eerlijk moet ik zijn. Ik heb wel een boost gekregen van de begeleiding die we nu krijgen (lees hier het artikel over de begeleiding die de Nederlandse darters krijgen). Ik had alles al eens meegemaakt en alles was gezapig geworden. Ik kwam in een sleur. Met deze impulsen heb ik er weer zin in. Niet dat ik verwacht dat ik nu alles ga winnen hoor. En gevoel zegt ook niet alles. Soms ging ik na een goed jaar vol vertrouwen naar het WK en viel het zwaar tegen. Ik heb ook weleens gedacht: ‘Nou, ik moet het maar zien’ en dan kwam ik heel ver. M’n kop moet gewoon goed staan en dan gaan we er vol voor. Alles is gericht op dit moment en dan moet het kloppen.”

