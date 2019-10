Vincent Janssen twee keer trefzeker voor Monterrey

Janssen had zijn twee treffers al snel gemaakt. In de achtste minuut schoot hij na een goede loopactie met links raak. Tien minuten later werd hij beloond voor goed doorjagen op een lange bal, toen hij een fout van de keeper van Leones Negros kon afstraffen. De thuisploeg kwam via Marvin Ceballos in de 80ste minuut nog wel op 1-2, maar Monterrey hield stand in Guadalajara.



In zijn eerste tien competitieduels in Mexico was Janssen ook goed voor twee doelpunten in totaal. Een maand geleden was dat voor het laatst, in het 1-1 gelijkspel bij Cruz Azul. Dat was op 26 september, tevens de enige wedstrijd waarin Janssen de negentig minuten mocht spelen. Verder moet de zeventienvoudig international van Oranje het in Mexico voorlopig vooral doen met korte invalbeurten.